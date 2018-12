Elle attend 12 heures aux urgences et meurt

La justice française a ouvert une enquête après le décès inexpliqué d'une femme retrouvée morte mardi matin presque 12 heures après son admission aux urgences d'un hôpital parisien, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. L'enquête a été ouverte pour «recherche des causes de la mort», a précisé la même source, confirmant une information de Franceinfo.

Décès d'une femme 12 heures après son admission aux urgences de Lariboisière : le parquet de Paris ouvre une enquêtehttps://t.co/Tv46b7ReRg pic.twitter.com/u59EorSoPr — franceinfo (@franceinfo) 18 décembre 2018

Prise en charge lundi par les services de secours, la patiente a été amenée au service d'accueil des urgences de l'hôpital parisien Lariboisière «vers 18h45» (17h45 GMT), selon un communiqué de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP, l'administration hospitalière).

Elle y a «été accueillie par l'infirmière d'accueil et d'orientation et enregistrée dans le circuit de prise en charge du service», selon l'AP-HP. Son décès «inexpliqué», «constaté à 6h20» (5h20 GMT) mardi «au sein du service d'accueil des urgences», a été signalé le même jour par l'AP-HP au procureur de la République de Paris.

Une enquête interne a été ouverte «pour reconstituer la chronologie précise des faits, connaître les circonstances et les causes de ce décès» et notamment savoir si la patiente a été vue par un médecin, si le niveau d'activité du service était normal et les effectifs suffisants, selon l'AP-HP. (afp/nxp)