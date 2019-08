Elle accouche seule en prison et porte plainte

Une jeune femme qui avait donné naissance l'an dernier à son bébé seule dans sa cellule de prison, alors qu'elle avait prévenu les autorités qu'elle était en train d'accoucher, a entamé des poursuites contre la ville et le comté de Denver, images de vidéo surveillance à l'appui.

Diana Sanchez, aujourd'hui âgée de 27 ans, avait été placée en détention le 14 juillet 2018 à la prison du comté de Denver, dans l'ouest des Etats-Unis, en attente de jugement dans une affaire de chèque falsifié. Elle était alors enceinte de plus de huit mois et présentait des risques d'accouchement avant terme, autant d'éléments qui étaient connus des services de santé de la prison et des agents du shérif, selon la plainte dont l'AFP a consulté une copie.

This is a video of Diana Sanchez receiving an “absorbent pad” that looks like a napkin after her water broke in her jail cell.



She was then forced go through hours of labor alone.



No help.



No doctor.



No anything.



This is an issue of human rights. pic.twitter.com/cz3GI6wAgo