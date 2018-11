«El Chapo a essayé de me tuer quatre fois»

Le narcotrafiquant «El Chapo» capturé, six mois après son évasion Joaquin «El Chapo» Guzman,recherché par le Mexique et les Etats-Unis, s'était évadé de sa cellule en juillet 2015. Il a été arrêté en janvier 2016 et extradé vers les Etats-Unis un an plus tard, le 19 janvier 2017.