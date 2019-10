Effondrement spectaculaire d'un pont, 3 morts

Trois personnes ont perdu la vie lors de l'effondrement spectaculaire d'un pont routier dans une ville de l'est de la Chine, ont rapporté vendredi les autorités locales. Deux autres ont été blessées.

La catastrophe s'est produite jeudi soir à Wuxi, dans la province du Jiangsu (est), à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Shanghai. D'impressionnantes vidéos publiées en ligne par des médias chinois montrent un pont haut de plusieurs mètres qui bascule sur un côté et vient écraser des véhicules situés en contrebas.

D'autres images présentent deux berlines totalement compressées, avec seulement le capot ou les phares émergeant encore d'un immense bloc de béton gris. Selon une enquête préliminaire, un camion trop lourdement chargé, qui aurait emprunté illégalement le pont, aurait provoqué son affaissement, a rapporté la mairie de Wuxi sur les réseaux sociaux.

#BREAKING: Highway viaduct collapsed in City of #Wuxi in the #Jiangsu Province, China. Injuries unknown (Video: @GregWSong) pic.twitter.com/qUAMnFegEo