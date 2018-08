Effondrement à Gênes: le bilan s'élève à 35 morts

L'effondrement partiel d'un pont autoroutier mardi à Gênes a fait au moins 35 morts.

Seize personnes sont blessées, dont dix dans un état grave.Trois cents pompiers recherchent des survivants.

Les pompiers étaient toujours à la recherche de survivants mardi soir après l'effondrement en fin de matinée d'une partie d'un pont autoroutier à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie.

???? Catástrofe en #Italia. Se ha derrumbado el puente de una autopista en #Génova. Hay varios vehículos atrapados entre los escombros. Éste es el momento #HabíaUnaCámaraAhí pic.twitter.com/yqgGatHX3u — Roberto Cámara Moreno????????????? (@RoberCamara) 14 août 2018

Au moins 35 personnes sont mortes, rapporte le chef des pompiers cité par l'agence de presse Ansa. La Protection civile italienne fait état pour sa part d'un bilan officiel de 22 morts et 16 blessés, dont dix dans un état critique.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, qui s'est rendu à Gênes mardi soir, a prévenu que le bilan pourrait s'alourdir et que les infrastructures du pays seraient surveillées de près.

Une section d'environ 80 mètres de long du pont Morandi, sur l'autoroute A10 qui mène à la frontière avec la France, s'est effondrée vers 11h30 alors qu'un violent orage s'abattait sur la région de Gênes.

Basculer dans le vide

Plus d'une trentaine de véhicules ont basculé dans le vide et des blocs du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des bâtiments et une rivière se situant à cinquante mètres en contrebas.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 14, 2018

Plus de 400 personnes ont été évacuées des bâtiments situés aux alentours ou en dessous du pont autoroutier, ont annoncé les autorités de Gênes.

Giovanni Toti, gouverneur de la province de Ligurie, dont Gênes est le chef-lieu, a pour sa part estimé que les travaux d'entretien du viaduc construit à la fin des années 1960 avaient été «insuffisants».

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 août 2018

Le gouvernement antisystème au pouvoir depuis le mois de juin à Rome s'est immédiatement dit conforté dans l'idée que l'Italie devait dépenser davantage pour ses infrastructures, quitte à ne pas respecter les règles budgétaires fixées par l'Union européenne.

«Nous devrions nous demander si le respect de ces limites (de déficit budgétaire) est plus important que la sécurité des Italiens. De toute évidence ce n'est pas le cas», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à des journalistes pendant un déplacement en Sicile.

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Edoardo Rixi, issu comme Salvini de la Ligue (extrême droite), a renchéri sur le même thème: «Les habitants de Gênes empruntent ce pont deux fois par jour. Nous ne pouvons pas vivre avec des infrastructures construites dans les années 1950 ou 1960», a-t-il déclaré à la chaîne SkyNews24.

Les pompiers à l'oeuvre toute la nuit

Quelque 300 pompiers ont été envoyés sur place, avec des chiens renifleurs, pour localiser des survivants. Pour l'instant, quatre rescapés ont été extraits des décombres, rapporte Ansa.

#Genova #PonteMorandi #A10 Dio mio, mi vien da piangere, ci abbiamo sempre pensato che potesse succedere, troppo traffico e code per una struttura del genere, spero no vittime pic.twitter.com/qG17hU9P4k — Paolo (@b_baolo) 14 août 2018

Les pompiers poursuivront leurs opérations durant la nuit, a dit une responsable de la police de Gênes. «Nous cherchons toujours à extraire les survivants des décombres (...) Nous espérons trouver en trouver d'autres», a déclaré Alessandra Bucci.

I nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano. La Francia è vicina all’Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario. #Genova #Gêneshttps://t.co/A7YAfnK3AY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 14, 2018

Son ministre des Transports, Danilo Toninelli, a promis à la télévision que toute la lumière serait faite sur les causes du drame. «Ce genre de tragédie ne peut pas se produire dans un pays civilisé», a-t-il tonné.

Matteo Salvini a lui aussi estimé que les responsables allaient rendre des comptes, ajoutant qu'une tragédie comme celle de Gênes était «inadmissible en 2018». Le titre d'Atlantia, maison mère d'Autostrade, a perdu jusqu'à 10% à la Bourse de Milan après l'accident, avant d'effacer la moitié de ses pertes à la clôture, qui a fait plusieurs dizaines de morts.

(ats/nxp)