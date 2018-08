Effondrement à Gênes: le bilan s'élève à 30 morts

L'effondrement partiel d'un pont autoroutier mardi à Gênes a fait au moins 30 morts et de nombreux blessés graves, a déclaré le secrétaire d'Etat italien aux Transports, Edoardo Rixi. Il a ajouté que ce bilan risquait de s'alourdir dans les prochaines heures.

«Il y a déjà 30 morts (...) et au moins une vingtaine de voitures impliquées, nous pensons donc que le bilan peut s'aggraver», a-t-il dit sur la chaîne d'information en continu Sky TG24.

Une section d'environ 80 mètres de long du pont Morandi, sur l'autoroute A10 qui mène à la frontière avec la France, s'est effondrée vers 11h30 (09h30 GMT) alors qu'un violent orage s'abattait sur la région de Gênes.

Outre la vingtaine de véhicules qui ont basculé dans le vide, des blocs du viaduc se sont abattus sur une voie ferrée, des immeubles et une rivière se situant en contrebas.

Mardi en fin d'après-midi, on ne savait pas si des ressortissants suisses faisaient partie des victimes. Le Département fédéral des affaires étrangères ne disposait pas d'information à ce stade, a-t-il répondu à Keystone-ATS. Le consulat suisse à Milan est en contact avec les autorités locales.

Président du Conseil attendu

Le président du Conseil, Giuseppe Conte, est attendu dans la ville portuaire dans la soirée. Son ministre des Transports, Danilo Toninelli, a promis à la télévision que toute la lumière serait faite sur les causes du drame. «Ce genre de tragédie ne peut pas se produire dans un pays civilisé», a-t-il tonné.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città