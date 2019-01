Ecole de police visée par un possible attentat

Au moins quatre personnes ont été tuées dans une forte explosion jeudi à l'école de la police située dans le sud de Bogota, a annoncé le maire de la capitale colombienne. Celui-ci a précisé qu'il pourrait s'agir d'un attentat à la voiture piégée.

«Il semble qu'il y a eu une voiture piégée dans l'enceinte de l'Ecole Général Santander. Il y a au moins quatre à cinq morts, et environ 10 blessés», a déclaré le maire de Bogota, Enrique Peñalosa, à des médias locaux.

Peu après, le bilan est monté à huit morts, de source officielle.

#CityCubre Las autoridades señalan que el atentado en la Escuela General Santander deja hasta al momento cinco muertos y diez personas heridas ?? https://t.co/eN9Gzxwo67 pic.twitter.com/s0apFwHnC7 — Canal Citytv (@Citytv) January 17, 2019

????#Breaking: At least 5 dead, 10 injured, after suspected car bomb explodes outside of a Police academy in #Bogota, #Colombia pic.twitter.com/VsqNkevgf6 — Compact News (@NewsCompact) January 17, 2019

#Reuters: Car bomb explodes in police station in #Bogota, causing several deaths and injuries -Colombian police — Patrick Manning (@PatrickDManning) January 17, 2019

Early reports of a car bomb in #Bogota at the National Police Academy; several dead & injured reported — SI Risk (@SI_Risk) January 17, 2019

