Du crottin comme réponse à la réforme de Trump

L'homme, âgé 45 ans, a contacté Reuters pour revendiquer l'envoi de ce colis, livré devant la résidence de Steven Mnuchin dans le quartier huppé de Bel Air, à Los Angeles. Selon la chaîne de télévision KNBC-TV, le secrétaire au trésor était absent lors du dépôt.

Robby Strong, a psychologist in Los Angeles County, has taken credit for the Mnuchin horse manure prank via Facebook. pic.twitter.com/wPu5KFgcCP — Leandra Bernstein (@LeandraB_sbg) 25 décembre 2017

Authorities in Los Angeles find gift-wrapped manure addressed to Treasury Secretary Steven Mnuchin https://t.co/f5HUtm9OQr pic.twitter.com/3NpDXeF4AU — CBS News (@CBSNews) 26 décembre 2017

«La contestation devait être amusante», a déclaré le psychologue à Reuters. «Les manifestations de mécontents ne suscitent plus de réaction», a-t-il ajouté. La réforme fiscale promulguée la semaine dernière paraura des effets néfastes sur les plus pauvres, a-t-il expliqué pour justifier son geste.

A l'appui de sa revendication, ce dernier a publié sur Twitter une photographie de la carte postale adressée au secrétaire au trésor et Donald Trump et sur laquelle est écrit: «Messieurs Mnuchin et Trump, nous vous retournons le 'cadeau' de cette facture fiscale de Noël. (...) Voeux les plus chaleureux du peuple américain.»

Why a man left a box of manure for treasury secretary Steven Mnuchinhttps://t.co/v57SOdSvoZ pic.twitter.com/w7jaju6atZ — NDTV (@ndtv) 26 décembre 2017

(ats/nxp)