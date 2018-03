Droits humains, côté pile, côté face

Or donc le Conseil des droits de l’homme achève sa 37e session cette semaine. Comme d’habitude depuis sept ans, la Syrie aura été au cœur des débats, avec toujours la même lutte d’influence entre ceux qui accusent le gouvernement de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, et ceux qui accusent les rebelles islamistes et leurs soutiens de commettre ces mêmes crimes. On en saura peut-être plus à la fin du mois lorsque la Française Catherine Marchi-Uhel , responsable du mécanisme indépendant et impartial chargé de documenter les crimes de masse en Syrie, rendra son premier rapport. Pour autant bien sûr que les mots «indépendant et impartial» ne soient pas que des leurres destinés à masquer un parti pris non avoué…

***

***

***

***

(TDG)

Côté face, cette session est un succès. Affluence record de personnalités avec le secrétaire général Antonio Guterres et le ministre russe des affaires étrangères Serguei Lavrov, programme exceptionnellement riche et diversifié, accréditations de médias en nombre et activisme renouvelé des ONG et des événements en marge de la session. Mais côté pile, les choses sont moins roses, comme le fait remarquer cet observateur au long cours: le conseil reste dominé par une majorité d’Etat violateurs des droits de l’homme, Arabie saoudite en tête, le Haut-Commissaire Zeid, sur le départ, est un «lion sans dents», et l’Europe, naguère porte-flambeau des valeurs universelles, a perdu à la fois son magistère moral et ses muscles politiques à force de divisions, de renoncements et de soumission à l’agenda américain.?On les a vus, on les a un peu entendus… et on ne les a pas écoutés! Les Tibétains , dont 3500 ont manifesté en ville il y a dix jours, figurent au nombre des perdants. Le vice-premier ministre et le ministre des Finances étaient à Genève pour plaider leur cause. Alors qu’ils avaient le vent en poupe il y a quelques années grâce au dalaï-lama qui avait su séduire les classes moyennes occidentales avec son discours sur le bouddhisme, la cause tibétaine n’a cessé de reculer depuis dix ans. Face à la Chine , tous ont plié. Même l’Inde, qui accueille le gouvernement tibétain en exil à Darhamsala, a interdit à ses fonctionnaires de soutenir la cause tibétaine.Le Yémen, qui bénéficie toujours du statut peu enviable de pire crise humanitaire du moment, fera l’objet d’une conférence de donateurs humanitaires le 3 avril prochain à Genève. Coparrainée par la Suisse, avec Ueli Maurer , et la Suède, avec Isabella Lövin, vice-première ministre en charge du développement, la conférence de l’OCHA devrait rassembler 100 millions de dollars pour envoyer les premiers secours aux victimes. De son côté, la bataille de l’information continue à faire rage entre les divers protagonistes du conflit. Plusieurs ONG prosaoudiennes ont stigmatisé le Qatar, l’Iran et Al-Jazeera pour leur soutien présumé aux rebelles houthis, tandis que le Qatar organisait la riposte de son côté.L’ONU poursuit son opération séduction avec les Genevois/ses. Ce mardi, avec le soutien de 12 partenaires (ATD Quart-Monde, Hospice général, Ville de Genève…), un nouveau Mish Mash aura lieu aux Halles de l’Île avec Michael Moeller. Fin avril, les échanges auront lieu avec le Salon du livre et ses assises du livre africain, avec un grand stand onusien au Salon et une présence des ministres de la culture sénégalaise et ivoirienne à l’ONU. Une initiative à saluer à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie de ce 20 mars: la littérature africaine n’est-elle pas l’avenir de la langue française, de plus en plus dégradée par les anglicismes et les jargons en métropole?