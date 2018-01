Dramatique incendie dans un hôtel à Prague

Quatre personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel du centre de Prague survenu dans la soirée de samedi, rapportent les autorités. Quatre autres personnes restent hospitalisées.

Dimanche, deux femmes très grièvement blessées dans cet incendie à l'hôtel Eurostars David sont décédées à l'hôpital, a déclaré Michal Schneider, porte-parole de l'hôpital général universitaire de Prague, sans donner d'indications sur leur identité.

Deux personnes ont péri sur les lieux du sinistre. Selon les médias tchèques, un Allemand de 21 ans et une Sud-Coréenne de 20 ans figurent parmi les victimes. Des touristes néerlandais, turc et français figurent parmi les blessés, selon les médias.

Les deux femmes décédées à l'hôpital faisaient partie de cinq personnes très grièvement atteintes transportées à l'hôpital, a déclaré la porte-parole du service d'ambulances de Prague, Jana Postova, qui n'a pas fourni de précisions sur la nationalité ou l'identité des victimes.

Martin Kavka, porte-parole de la brigade des pompiers de Prague, a déclaré que l'incendie avait été signalé samedi après 18h et qu'il était sous contrôle deux heures plus tard.

