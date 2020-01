Donald Trump se lâche contre ses accusateurs

Donald Trump s'est déchaîné jeudi contre ses accusateurs démocrates, à qui il a reproché d'avoir présenté de manière «mensongère» et «injuste» les faits au coeur de son procès historique en destitution.

Dans l'enceinte solennelle du Sénat, le procureur en chef Adam Schiff a accusé la veille le président américain d'avoir essayé de «tricher» pour remporter un second mandat, en sollicitant l'aide de l'Ukraine afin de «salir» un de ses rivaux.

Avant de reprendre son argumentaire vendredi après-midi, l'élu démocrate a été visé par une salve de tweets vengeurs émis par Donald Trump.

La présentation des «démocrates et de Schiff le fourbe» était «pleine de mensonges et de déformations de la réalité», a taclé dans la matinée de jeudi le locataire de la Maison Blanche, tout juste rentré de Suisse, où il a participé au Forum économique mondial de Davos.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt!

Se posant à nouveau en victime d'une «chasse aux sorcières», le tempétueux milliardaire a jugé que l'audience fut «la plus injuste et corrompue de l'histoire du Congrès».

The Democrat House would not give us lawyers, or not one witness, but now demand that the Republican Senate produce the witnesses that the House never sought, or even asked for? They had their chance, but pretended to rush. Most unfair & corrupt hearing in Congressional history!