Donald Trump s'est pris «pour un roi»

A peine de retour de Suisse, Donald Trump s'est déchaîné jeudi contre ses accusateurs démocrates, à qui il a reproché d'avoir présenté de manière «mensongère» et «injuste» les faits au coeur de son procès historique en destitution.

Dans l'enceinte solennelle du Sénat, le procureur en chef Adam Schiff a accusé la veille le président américain d'avoir essayé de «tricher» pour remporter un second mandat, en sollicitant l'aide de l'Ukraine afin de «salir» un de ses rivaux. Avant de reprendre son argumentaire vendredi après-midi, l'élu démocrate a été visé par une salve de tweets vengeurs émis par Donald Trump.

La présentation des «démocrates et de Schiff le fourbe» était «pleine de mensonges et de déformations de la réalité», a taclé dans la matinée de jeudi le locataire de la Maison Blanche, tout juste rentré du Forum économique mondial de Davos.

The Democrats & Shifty Schiff, whose presentation to the Senate was loaded with lies and misrepresentations, are refusing to state that the Obama Administration withheld aid from many countries including Ukraine, Pakistan, Philippines, Egypt, Honduras, & Mexico. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

Se posant à nouveau en victime d'une «chasse aux sorcières», le tempétueux milliardaire a jugé que l'audience fut «la plus injuste et corrompue de l'histoire du Congrès».

The Democrat House would not give us lawyers, or not one witness, but now demand that the Republican Senate produce the witnesses that the House never sought, or even asked for? They had their chance, but pretended to rush. Most unfair & corrupt hearing in Congressional history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

Reflet de l'extrême polarisation sur ce sujet, le chef de la minorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a au contraire salué une présentation «précise» nourrie de «détails accablants». «Elle pourrait bien avoir planté un premier doute dans l'esprit» des sénateurs républicains sur le fait que «le président a peut-être bien fait quelque chose de mal», a-t-il encore dit à la presse.

«Un président qui se prend pour un roi»

L'accusation a assuré jeudi que le président américain méritait d'être destitué parce qu'il s'était pris «pour un roi», agissant de manière «illégale» et «dangereuse». Après une journée consacrée à l'exposé des faits, les procureurs démocrates ont repris leur argumentaire sur une note plus juridique devant les cent sénateurs qui font office de jurés.

Leur but: prouver que Donald Trump s'est rendu coupable d'un des motifs de destitution cités dans la Constitution: «trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs». Compte tenu de la majorité républicaine au Sénat (53 sièges sur 100), ils n'ont quasiment aucune chance de gagner le procès, mais ils espèrent marquer les esprits des électeurs à dix mois de la présidentielle.

D'emblée, l'élu de la Chambre des représentants Jerry Nadler, un ennemi de longue date de Donald Trump, l'a accusé d'avoir eu une conduite «mauvaise, illégale et dangereuse». Le président a commis un «abus de pouvoir» en demandant à l'Ukraine d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son adversaire potentiel à la présidentielle du 3 novembre, afin de «le mettre à genoux», a plaidé Jerry Nadler.

House impeachment manager Jerry Nadler: "The President's conduct is wrong. It is illegal. It is dangerous. And it captures the worst fears of our founders and the framers of the Constitution" https://t.co/0EW99RCssz pic.twitter.com/oqGz46M6Xc — CNN (@CNN) January 23, 2020

Pour parvenir à ses fins, le milliardaire «est allé plus loin» en gelant une aide militaire cruciale pour ce pays en conflit avec la Russie, a poursuivi l'élu de New York, selon lequel «la destitution est la réponse ultime de la Constitution à un président qui se prend pour un roi».

Vieilles interviews

Les défenseurs de Donald Trump, à commencer par la star des prétoires Alan Dershowitz, arguent que le dossier d'accusation ne comprend pas de crime au sens pénal du terme et que la procédure de destitution n'est pas pertinente. Mais, comme l'a rappelé Jerry Nadler, ils n'ont pas toujours soutenu cette position.

L'élu démocrate a ainsi diffusé un extrait d'une interview accordée par Alan Dershowitz en 1998, quand Bill Clinton était empêtré dans le scandale de sa liaison avec Monica Lewinsky. «Il n'y a certainement pas besoin d'un crime si vous avez quelqu'un qui a corrompu sa fonction de président», avait alors déclaré le professeur de droit sur CNN.

Jerry Nadler just ethered Alan Dershowitz pic.twitter.com/eZys5qJNXk — Aaron Rupar (@atrupar) January 23, 2020

«Quand vous commencez à user de votre pouvoir et faites du mal à des gens, alors vous commettez un crime grave» au sens de la Constitution, estimait à la même époque l'élu républicain Lindsey Graham, devenu l'un des plus fidèles soutiens de Donald Trump. Le sénateur a brièvement quitté l'hémicycle au moment de la diffusion de cet extrait, a noté une journaliste du «New York Times».

Le procès est pourtant encadré par des règles strictes: les sénateurs doivent être présents aux audiences, abandonner leurs téléphones portables et rester silencieux «sous peine d'emprisonnement», comme leur rappelle chaque jour le «sergent d'armes» du Sénat. (afp/nxp)