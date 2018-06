Donald Trump piégé par un canular téléphonique

Le comédien John Melendez a piégé mercredi soir le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, avec un canular téléphonique. Se faisant passer pour le sénateur du New Jersey Robert Menendez, il a réussi à entrer en contact avec le président américain.

L'acteur a diffusé un enregistrement de la conversation téléphonique sur son podcast, «The Stuttering John Podcast», dans laquelle on peut entendre une voix qui semble être celle de Donald Trump, qui était à bord d'Air Force One à ce moment-là.

It's up. Episode 8, me with my good friend Donald Trump.https://t.co/lfQkNTCSZq — John Melendez (@stutteringjohnm) 28 juin 2018

«Vous avez traversé des épreuves difficiles et je pense que c'était un peu injuste, mais félicitations», dit le président des Etats-Unis au «sénateur» démocrate, un temps poursuivi pour corruption avant que les charges à son encontre ne soient finalement abandonnées.

Comedian "Stuttering John" Melendez claims he made a prank call to President Trump while posing as Sen. Bob Menendez -- and received a call back from Air Force One https://t.co/ux1zgVdlFm pic.twitter.com/iyDMrMnPuq — CNN (@CNN) 29 juin 2018

Le protocole en question

Les deux hommes poursuivent ensuite leur conversation, passant de l'immigration au remplacement du juge Anthony Kennedy à la cour suprême. Le comédien a raconté avoir appelé la Maison-Blanche en se faisant passer pour un assistant du sénateur, après avoir laissé un numéro de portable, et, in fine, avoir été mis en contact avec le président à bord d'Air Force One.

Sollicitée par l'AFP sur cette histoire surprenante, qui pose de nombreuses questions sur le protocole permettant d'avoir accès au président, la Maison-Blanche n'avait pas répondu vendredi après-midi. (ats/nxp)