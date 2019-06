Donald Trump croit à un accord avec Mexico

Donald Trump a exprimé vendredi un certain optimisme sur la possibilité de parvenir à un accord avec le Mexique pour juguler les arrivées d'immigrés clandestins aux Etats-Unis, tout en confirmant qu'en l'absence de percée, il imposerait lundi des taxes douanières punitives.

«Si nous sommes en mesure de boucler l'accord avec le Mexique, et il y a une bonne chance que nous y arrivions, alors ils commenceront immédiatement à acheter beaucoup de produits agricoles», a tweeté le président des Etats-Unis.

«Si nous n'arrivons pas à un accord, le Mexique va commencer à payer les tarifs de 5% dès lundi», a-t-il toutefois menacé depuis l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait dans l'après-midi à Washington depuis l'Europe, où il a assisté aux commémorations du Débarquement de 1944.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!