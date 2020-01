Dix-neuf morts dans l'attaque d'un village

Des hommes armés ont tué 19 personnes dans un raid mené dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une communauté rurale du centre du Nigeria, a indiqué la police vendredi.

«Ils ont brûlé les maisons» Les assaillants, pour l'instant non identifiés, ont attaqué le village de Tawari, dans l'Etat de Kogi, à 100 kilomètres au sud de la capitale fédérale Abuja, et ont ensuite mis le feu aux habitations.

Gunmen attacked Tawari village under Konto-karfe in Kogi state, killed about 15, injured others, burnt a church several houses. The attackers invaded community around 2am Friday morning. #gunmen #KogiTwitter #kogistate #kogi #BreakingNews @kogireports @KogiFacts @TrafficChiefNG pic.twitter.com/vQa6HRxSlY