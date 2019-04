Dix-neuf morts dans l'accident d'un camion

Au moins 19 personnes ont été tuées dans l'accident d'un camion qui transportait des passagers. Le véhicule est sorti de la route dans l'Etat de Katsina dans le nord du Nigeria, ont indiqué samedi les autorités nigérianes.

Selon Ibrahim Abdullahi, de la Commission de sécurité routière fédérale, le chauffeur du camion s'est vraisemblablement assoupi au volant et a perdu le contrôle de son véhicule surchargé, vers 7 heures vendredi dans le village de Daudawa, à une centaine de km de la capitale provinciale, Katsina. Le camion venait de l'Etat voisin de Zamfara.

«Nous avons retrouvé 19 morts et évacué 38 passagers blessés», a-t-il ajouté en estimant que le camion transportait une soixantaine de passagers.

Mauvaise qualité des routes

Comme dans la plupart des pays d'Afrique, les accidents de la route sont fréquents et graves au Nigeria, notamment en raison de la mauvaise qualité des routes et des véhicules et d'un respect très approximatif des diverses réglementations.

La semaine dernière, 13 personnes avaient été tuées dans un accident similaire dans l'Etat de Bauchi, également dans le nord du Nigeria. (ats/nxp)