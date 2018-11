Dispute entre Trump et le chef de la Cour suprême

Donald Trump a dénoncé mercredi l'existence d'une justice politisée aux Etats-Unis, engageant une polémique extraordinaire avec le président de la Cour suprême, John Roberts. Le juge Roberts, face à qui M. Trump avait prêté serment le jour de son investiture à la Maison Blanche, s'était auparavant permis de recadrer le président américain en affirmant l'impartialité des magistrats.

«Je suis désolé, M. le président John Roberts, mais il existe effectivement des juges pro-Obama », a tweeté M. Trump, accusant ces magistrats de prendre des décisions «choquantes» entravant sa politique de fermeté anti-immigration.

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why......