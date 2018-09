Disparition d'Audin: Paris reconnaît sa responsabilité

Le président Emmanuel Macron va reconnaître jeudi que la France avait mis en place pendant la guerre d'Algérie (1954-1962) un «système» entraînant des actes de «torture», ayant notamment provoqué la mort de l'opposant communiste Maurice Audin, a annoncé l'Elysée.

Le chef de l'Etat doit se rendre jeudi au domicile de la veuve de Maurice Audin, a déclaré le mathématicien Cédric Villani, député de la majorité et militant actif sur le dossier, en saluant sur la radio France Inter un «moment historique».

Ouverture des archives

Il annoncera aussi «l'ouverture des archives sur le sujets des disparus civils et militaires, français et algériens», alors que la guerre d'Algérie est un des pans les plus douloureux de l'histoire récente de la France.

«Il va reconnaître que la vérité est que Maurice Audin faisait partie de tous ceux qui ont été victimes d'un système», a ajouté M. Villani, proche de la famille de Maurice Audin arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger, alors que l'Algérie était française.

La guerre ayant conduit à son indépendance et ses conséquences sont un pan très sensible de l'Histoire de France, autour duquel les autorités françaises multiplient les initiatives.

Une évasion démentie

Arrêté chez lui à Alger le 11 juin 1957 par des parachutistes, Maurice Audin, 25 ans, mathématicien et assistant à l'Université d'Alger, est soupçonné d'héberger des membres de la cellule armée du Parti communiste algérien. Il est torturé à plusieurs reprises dans une villa d'El Biar, un quartier d'Alger.

Dix jours plus tard, Josette Audin apprend officiellement que son mari s'est évadé lors d'un transfert. Cela restera la version officielle jusqu'à ce que l'ancien président François Hollande affirme en 2014 que «M. Audin ne s'(était) pas évadé» mais était «mort durant sa détention».

Sur ordre du général Massu

Dans le livre «La vérité sur la mort de Maurice Audin», paru en janvier 2014 le journaliste Jean-Charles Deniau concluait que Maurice Audin avait été tué par un sous-officier français sur ordre du général Jacques Massu, patron de la 10e division parachutiste (DP) pendant la bataille d'Alger. Un ordre répercuté par Paul Aussaresses, un autre général, qui avait revendiqué plus tard l'usage de la torture en Algérie.

Cédric Villani a tracé jeudi un parallèle entre la décision d'Emmanuel Macron et la reconnaissance du rôle de la France dans la Shoah par Jacques Chirac en 1995. Il a défendu «un moment non pas d'accusation, mais un moment de vérité, un moment où on regarde l'Histoire en face, et où on prend bien garde à ne pas jeter le blâme sur tout le monde sans distinction, mais où on invite tout le monde à parler et panser les plaies».

Contactée par l'AFP, la veuve de Maurice Audin, Josette Audin, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Relation compliquée avec l'Algérie

Les autorités françaises multiplient actuellement les décisions sur la guerre d'Algérie et ses conséquences, alors que la France et l'Algérie entretiennent une relation dense mais compliquée du fait de leurs liens historiques et migratoires.

En février, le Conseil constitutionnel avait ouvert un droit à pension aux victimes civiles de la guerre d'Algérie. En mai, le gouvernement a décidé d'accorder la carte d'ancien combattant aux militaires français qui étaient restés stationnés en Algérie après l'armistice de 1962 pour garder des installations militaires.

Et le gouvernement pourrait annoncer le 25 septembre des mesures en faveur des harkis, ces anciens combattants algériens s'étant battus pour la France.

Un groupe de travail sur les harkis initié par le président Macron a préconisé en juillet de créer un «fonds de réparation et de solidarité» doté de 40 millions d'euros pour ces anciens supplétifs algériens et leurs enfants, loin des attentes des associations. (ats/nxp)