Direct - Le Brésil, qui manque de tout, s'inquiète

BILAN Quelques acteurs bénéficient de l’épidémie de Covid-19: biotechs, fabricants de masques, Netflix et sociétés de vidéoconférence, notamment, voient leurs ventes progresser. Plus...

Coronavirus Plus de 120 soldats ont été contaminés par le Covid-19 dans le pays, a annoncé ce lundi le brigadier Raynald Droz lors d'une conférence de presse à Berne. Plus...

Coronavirus Les directives de l'Office fédéral de la santé publique face à la pandémie du Covid-19 sont connues et appliquées par la grande majorité de la population, révèle une enquête publiée ce lundi. Plus...

Coronavirus L'aéroport de Cointrin devrait accueillir la semaine prochaine un avion en provenance de Chine contenant plus de 90 tonnes d'équipements médicaux pour les hôpitaux suisses. Plus...

Suisse Les risques de faillite concernent l'hôtellerie et la restauration, qui pèsent ensemble 28,4 milliards de francs par année et emploient 250'000 personnes. Plus...