Direct - «Ce n'est que tous ensemble que nous réussirons»

BILAN Quelques acteurs bénéficient de l’épidémie de Covid-19: biotechs, fabricants de masques, Netflix et sociétés de vidéoconférence, notamment, voient leurs ventes progresser. Plus...

Suisse Les risques de faillite concernent l'hôtellerie et la restauration, qui pèsent ensemble 28,4 milliards de francs par année et emploient 250'000 personnes. Plus...