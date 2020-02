Deux soldats américains tués par un soldat afghan

Deux soldats américains ont été tués et six autres blessés au cours d'une attaque perpétrée par un soldat afghan dans l'est de l'Afghanistan samedi, a annoncé dimanche l'armée américaine.

«Les informations actuelles indiquent qu'un individu portant un uniforme afghan a ouvert le feu avec une mitrailleuse sur la force militaire conjointe américaine et afghane», a déclaré dimanche dans un communiqué le porte-parole des forces américaines en Afghanistan, Sonny Leggett. Il avait précédemment confirmé que ces militaires avait essuyé des «tirs directs» dans la province de Nangarhar. (afp/nxp)