Deux reporters écopent à nouveau de 7 ans de prison

Accusés d'«atteinte au secret d'Etat» pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée en Birmanie, deux reporters birmans de Reuters ont été condamnés vendredi de nouveau en appel à sept ans de prison.

«Le verdict qui a été rendu en première instance n'était pas erroné et était conforme aux lois en vigueur», a déclaré le juge Aung Naing de la Haute Cour de Justice de la région de Rangoun.

Myanmar court rejects appeal by jailed Reuters reporters Wa Lone and Kyaw Soe Oo sentenced to seven years in jail on charges of breaking the Official Secrets Act https://t.co/tbftIU56fe pic.twitter.com/mi2xmCzfOF