Deux prêtres condamnés à plus de 40 ans de prison

Deux prêtres ont été condamnés lundi à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds dans un institut spécialisé en Argentine, selon la décision du tribunal. Ils encouraient jusqu'à 50 ans de prison.

Dans cette affaire qui secoue le pays du pape François, un prêtre argentin, 59 ans, a été condamné à 45 ans de prison et un prêtre italien, 83 ans, qui vit en Argentine depuis 1970, à 42 ans. Les deux hommes étaient accusés de viols, corruption de mineurs et mauvais traitements.

Au cours de ce procès, qui s'est ouvert début août à Mendoza (ouest de l'Argentine) et s'est tenu depuis à huis clos, 43 dossiers ont été examinés et 13 victimes entendues, dont certaines ont été violées entre l'âge de 4 ans et 17 ans. Les deux accusés se trouvaient en détention provisoire. Le tribunal de Mendoza a également condamné à 18 ans de prison le jardinier du centre Armando Gomez pour viol.

Institut fermé en 2016

Dans cette vaste affaire, un ancien servant de messe, âgé de 50 ans, a déjà été condamné l'an dernier à 10 ans de prison après avoir reconnu avoir abusé de cinq victimes. Une quinzaine d'autre accusés doivent être jugés au cours de deux autres procès.

L'institut Provolo, situé au pieds des Andes, à Mendoza, à 1000 km à l'ouest de Buenos Aires, a été fermé en 2016, lorsque le scandale avait éclaté. Cet établissement gratuit accueillait des élèves sourds d'origine modeste qui étaient internes et retournaient chez eux le week-end. (afp/nxp)