Deux nouveaux morts sur l'Everest

Népal Plusieurs dizaines d'alpinistes ont profité d'un temps plus clair pour grimper sur l'Everest. Un Américain et une Indienne ont perdu la vie en raison de la trop grande affluence. Plus...