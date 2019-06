Deux nouveaux corps retrouvés, onze au total

Naufrage sur le Danube Alors que les recherches se poursuivent après le drame qui a fait 7 morts et 21 disparus à Budapest, le commandant du navire de croisière impliqué a été inculpé, samedi. Plus...

Naufrage à Budapest Les recherches se poursuivaient vendredi dans le Danube après le drame qui a fait 7 morts et 21 disparus, tandis que les familles des victimes se sont recueillies sur les rives. Plus...

Naufrage sur le Danube Les touristes à bord du navire de croisière qui a heurté jeudi une embarcation à Budapest témoignent de leur effroi. Plus...

Drame sur le Danube Le bateau impliqué dans une collision, qui a fait au moins sept morts mercredi soir à Budapest, naviguait sous pavillon suisse. Une enquête criminelle a été ouverte. Plus...

Naufrage sur le Danube Un bateau de touristes sud-coréens est entré en collision avec une autre embarcation à Budapest. On déplore 7 morts et 21 disparus. Plus...