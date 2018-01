Deux nappes de pétrole près du pétrolier iranien

Deux nappes de carburant, dont la surface totale couvre 109 km2, se sont échappées du pétrolier iranien qui a sombré en mer de Chine orientale, a rapporté mardi soir le gouvernement chinois. La police maritime s'apprête à inspecter l'épave.

Sur les images satellites, on peut voir une nappe de 69 km2 et une autre de 40 km2, cette dernière étant moins épaisse et moins concentrée en carburant, a indiqué l'Administration océanique nationale chinoise.

Le superpétrolier Sanchi a sombré dimanche, et cet accident a provoqué la pire marée noire depuis des décennies. Les corps de deux marins ont été récupérés sur le navire avant qu'il ne coule et un troisième corps a été repêché en mer, près du navire. Les 29 autres membres d'équipage sont présumés morts.

Epave localisée

Le ministère chinois des Transports a annoncé mercredi que les équipes de secours avaient localisé l'épave, qui repose par 115 mètres de fond, et préparaient l'envoi de robots sous-marins pour chargés de l'inspecter.

Avant de sombrer, le Sanchi, entré en collision avec le cargo CF Crystal le 6 janvier, avait dérivé et été la proie des flammes. Les vents forts l'avaient éloigné des côtes chinoises, près desquelles l'accident s'était produit. Il avait dérivé en direction de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.

Le navire, qui avait dans ses soutes 136'000 tonnes, soit près d'un million de barils, de condensats - un pétrole brut ultraléger et hautement inflammable - a sombré à la suite de plusieurs explosions qui avaient fragilisé la coque.

Mardi, le ministère japonais de l'Environnement a estimé qu'il n'y avait guère de risques de voir la marée noire atteindre ses côtes. (ats/nxp)