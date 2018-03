Deux journalistes de «Cumhuriyet» libérés

Le rédacteur en chef et un journaliste du quotidien d'opposition, jugés pour des accusations d'aide à des groupes «terroristes», ont été libérés.

La libération du rédacteur en chef Murat Sabuncu et du journaliste d'investigation Ahmet Sik a été prononcée par le tribunal de Silivri, près d'Istanbul, au terme de la sixième audience du procès de 17 collaborateurs de Cumhuriyet.

Elle a été accueillie par les cris de joie des soutiens des accusés dans la salle d'audience. M. Sik n'a pu retenir ses larmes en écoutant la décision.

Les deux journalistes restent poursuivis dans cette affaire, a précisé le tribunal, qui a par ailleurs maintenu en détention le patron du quotidien, Akin Atalay.

Cheerful crowd waiting outside Silivri Prison for #Ahmet??k #MuratSabuncu to finally walk out of that gate.



"The captain leaves last" the judge said when announcing decision to keep #Ak?nAtalay in prison.#FreeThemAll pic.twitter.com/ruI6iZCQ9e