Deux frères à skis tombent d'une falaise, un mort

Deux frères de 10 et 13 ans partis skier seuls à Avoriaz dans les Alpes françaises, ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche au pied d'une falaise, l'aîné décédé et le plus jeune blessé, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Les enfants dont le père avait signalé la disparition samedi en fin d'après-midi, sont tombés d'une falaise de 150 mètres, dans un secteur en hors-piste, selon la même source. Le plus jeune a été hospitalisé mais «ses jours ne sont pas en danger».

Samedi, un Britannique d'une vingtaine d'années est mort en secteur hors-piste dans le département voisin de l'Isère en chutant dans une barre rocheuse. Il était accompagné de deux jeunes compatriotes dont l'un a été blessé sans gravité et l'autre est indemne, selon les gendarmes qui ont assuré les secours. (afp/nxp)