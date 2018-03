Deux démineurs meurent à l'entraînement

Deux instructeurs australien et cambodgien ont été tués jeudi dans une explosion au cours d'un exercice de formation de démineurs, dans le sud du Cambodge, a indiqué la police cambodgienne dans un communiqué.

#3Novices Aussie killed in Cambodia blast https://t.co/G5yXBVF179 AN Australian and a Cambodian have been killed in an explosion which also injured another Australian during a military training exercise in Cambodia. #OnlineMedia #News