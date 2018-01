Deux corps momifiés chez une mamie russe

La police russe a trouvé dans l'appartement d'une femme de 77 ans deux corps «momifiés». La découverte a été faite mercredi dans la ville de Podolsk, non loin de Moscou. Les cadavres, retrouvés allongés sur le sol, étaient recouverts d'une couverture, relate Russia Today.

Selon les premiers éléments d'enquête, il s'agit du frère et de la sœur de l'intéressée, décédés il y a huit ou neuf ans. La police, après vérification, affirme que cet appartement était bien occupé par la fratrie dans les années 80.

