Deux chefs d'accusation retenus contre Trump.

Les démocrates ont retenu mardi deux chefs d'accusation contre Donald Trump dans la procédure de destitution qui vise le président américain: abus de pouvoir et entrave. Donald Trump sera le troisième président de l'histoire à être mis en accusation au Parlement.

Les chefs doivent être adoptés en séance plénière, sans doute la semaine prochaine, à la chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires. Il ne sera toutefois vraisemblablement pas destitué, puisque le Sénat, chargé de le juger, est contrôlé par les républicains qui font largement bloc derrière lui.

«Aujourd'hui, au nom de la constitution et de notre pays, la commission judiciaire de la chambre introduit deux articles de mise en accusation contre le président des Etats-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs», a annoncé le chef démocrate de cette commission, Jerry Nadler, en citant les chefs d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du congrès.

«De la pure folie»

«Nous sommes ici aujourd'hui, car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune autre alternative», a ajouté Adam Schiff, le chef de la commission du renseignement, qui a mené plus de deux mois d'enquête sur l'affaire ukrainienne.

Donald Trump a immédiatement dénoncé les accusations «ridicules» mises en avant par les démocrates.

«Jerry Nadler (chef de la commission judiciaire de la Chambre des représentants) vient de dire que j'avais fait pression sur l'Ukraine en vue d'une interférence dans l'élection de 2020 . Ridicule, et il sait que ce n'est pas vrai», a-t-il tweeté, dénonçant une nouvelle fois «une chasse aux sorcières».

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!