Deux cars se percutent: 47 morts

Quarante-sept personnes ont trouvé la mort mercredi dans la collision de deux cars sur la route reliant la capitale, Harare, à Rusape (est du Zimbabwe), a annoncé la police. Deux enfants font partie des morts, a rapporté sur Twitter le quotidien d'Etat «The Herald».

«Nous confirmons que 47 personnes ont été tuées dans un accident de la route (...) sur la route Harare-Mutare (est)», a déclaré le porte-parole de la police, Paul Nyathi.

#Zimbabwe accident claims 47 lives - Police

1 - 45 adults, two kids lost

2 - Accident involved two commercial buses

3 - Happened in Rusape, Manicaland Province

4 - Local hospital overwhelmedhttps://t.co/NBxFtsliNb