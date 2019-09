Deux attaques meurtrières au Burkina Faso

Au moins vingt personnes ont été tuées dimanche dans deux attaques dans deux localités de la province du Sanmatenga, dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris de sources sécuritaires et locales. L'une des attaques a été commise avec un engin explosif improvisé (IED).

«Un véhicule de transport mixte [marchandises et passagers, ndlr] a sauté sur un engin explosif improvisé dans la zone de Barsalogho, faisant au moins une dizaine de morts parmi les passagers majoritairement des commerçants dimanche après-midi», a indiqué une source sécuritaire.

«À une cinquantaine de kilomètres de Barsalogho, précisément sur l'axe Kelbo - Dablo, un convoi de vivres a également été attaqué au cours de la journée», a-t-elle poursuivi, sans donner de bilan.

Des centaines de morts

«Une dizaine de conducteurs de triporteurs ont été tués» dimanche, selon un élu local de Barsalogho. Le convoi était chargé de vivres pour les populations déplacées de Dablo et Kelbo.

Le Burkina Faso, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de violences, attribuées à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres à l'Etat islamique.

Depuis début 2015, les attaques islamistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est, ont fait plus de 570 morts, selon un décompte de l'AFP. Ces attaques ont provoqué des exodes de populations, notamment dans le nord. (ats/nxp)