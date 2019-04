Deuil: Facebook promet d'user de tact

Facebook a promis mardi de rendre ses algorithmes plus respectueux du deuil: son intelligence artificielle s'abstiendra d'envoyer aux «amis» d'un utilisateur décédé des notifications, comme les rappels d'anniversaire ou des invitations à des événements.

Lorsqu'un proche décède, il est possible à ses amis ou membres de sa famille de demander (sur la foi de pièces justificatives officielles) à Facebook de transformer son profil en «compte de commémoration», destiné à saluer la mémoire du défunt.

Ce compte est géré par un «contact légataire», que l'usager avait désigné avant son décès. Les comptes de commémoration n'apparaissent pas dans les publicités, les rappels d'anniversaire, les suggestions d'amis... Mais parfois, faire cette demande «peut constituer une grosse étape que tout le monde n'est pas prêt à franchir immédiatement», relève Facebook.

Douleur

Le réseau social veut donc faire en sorte que personne ne reçoive de notifications concernant la personne décédée entre le moment de son décès et celui où un compte de commémoration est créé, explique le groupe américain, qui laisse aussi la possibilité aux proches de demander la suppression du compte.

«Si un compte n'a pas encore été (transformé) en compte de commémoration, nous utilisons l'intelligence artificielle pour empêcher (le profil) d'apparaître de façon douloureuse, via par exemple des invitations à des événements ou des rappels d'anniversaire. Nous travaillons à être meilleur et plus rapide là-dessus», dit encore Facebook, qui ne précise pas comment ses algorithmes sauront reconnaître d'eux-mêmes qu'un utilisateur est décédé.

Plus de 30 millions de personnes consultent des comptes de commémoration chaque mois, ajoute Facebook, qui compte 2,3 milliards d'utilisateurs à travers le monde. Le groupe est régulièrement interpellé par des proches de défunts qui reçoivent des notifications ou des montages vidéo montrant leur proche décédé ou qui ont toutes les peines du monde à faire supprimer le compte en question. (afp/nxp)