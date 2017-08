Désamour croissant entre Trump et les patrons

La lune de miel entre Donald Trump et le monde de l'entreprise s'est gâtée après la réaction jugée inadéquate du président américain aux violences de Charlottesville, qui a incité plusieurs grands patrons à quitter ses conseils économiques.

L'élection il y a neuf mois d'un homme d'affaires à la Maison Blanche avait suscité l'enthousiasme des dirigeants de grands groupes. Mais quand le milliardaire a renvoyé dos à dos militants d'extrême droite et contre-manifestants après les affrontements ayant fait un mort samedi en Virginie (voir articles liés), certains ont fait volte-face.

Le patron du géant pharmaceutique Merck, Kenneth Frazier, a pris la tête de la rébellion en claquant lundi la porte du Conseil pour l'industrie américaine. Il a été rapidement suivi par Kevin Plank, PDG de l'équipementier sportif Under Armour, et par Brian Krzanich, PDG du géant des puces informatiques Intel. Scott Paul, président de l'Alliance pour l'industrie américaine, leur a emboîté le pas mardi en expliquant simplement sur Twitter: «C'est la bonne chose à faire».

Le monde syndical s'est aussi indigné, comme en témoigne la démission du président de la principale centrale du pays, l'AFL-CIO, Richard Trumka, qui siégeait également dans le groupe conseillant Donald Trump sur les questions industrielles.

Après le décret

«Je suspecte que d'autres patrons auraient voulu protester, en démissionnant ou en prenant publiquement position. Mais ils sont un peu coincés», estime l'économiste Joel Naroff. «D'un côté, ils doivent maximiser le retour pour les actionnaires et, de l'autre côté, ils ne peuvent pas rester indifférents aux implications sociales de leurs décisions, ne serait-ce que pour leurs salariés», relève-t-il.

En janvier, plusieurs dirigeants ont dénoncé un décret controversé restreignant l'immigration aux Etats-Unis, dont les patrons d'Apple Tim Cook et de Google Sundar Pichai.

En juin, le médiatique fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla, Elon Musk, et celui de Disney, Bob Iger, ont claqué la porte de différents cénacles conseillant le président américain après sa décision de quitter l'accord de Paris sur le climat.

Effet nul

Les départs annoncés depuis lundi prennent un tour un peu plus personnel. Kenneth Frazier est l'un des rares patrons noirs d'une grande entreprise américaine.

Le groupe Under Armour dirigé par Kevin Plank est basé à Baltimore, cité portuaire de l'est du pays en proie à des problèmes liés à la pauvreté et aux tensions raciales et où il soutient de nombreux projets de réhabilitation.

«En démissionnant, ils rendent un groupe théoriquement non partisan encore plus partisan, ils perdent l'influence qu'ils auraient pu avoir», regrette toutefois Charles Elson, spécialiste de la gouvernance d'entreprise à l'université du Delaware. Ces départs ne devraient avoir, selon lui, aucune influence sur les décisions prises par la Maison Blanche.

«Aucun conseiller croyant sincèrement en la tradition américaine d'un gouvernement bi-partisan ne peut vraiment croire qu'il ou elle sert réellement à quelque chose» en siégeant aux côtés de Donald Trump, considère pour sa part Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor du président démocrate Bill Clinton.

Gifle retour

Le président n'a en tout cas pas apprécié ces camouflets.

«Pour chaque PDG qui quitte le Conseil, j'en ai plein qui veulent prendre leur place. Les beaux parleurs n'auraient pas dû venir. DES EMPLOIS!», a-t-il tweeté mardi matin.

For every CEO that drops out of the Manufacturing Council, I have many to take their place. Grandstanders should not have gone on. JOBS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 août 2017

«Ils ne prennent par leur travail sérieusement en ce qui concerne le pays», a-t-il insisté au cours d'une conférence de presse en avançant que «certaines des personnes qui vont partir le font par gêne, parce qu'ils fabriquent leurs produits à l'étranger».

Il s'en était pris personnellement la veille à Kenneth Frazier, estimant qu'il aurait ainsi «plus de temps pour se consacrer à réduire les prix totalement abusifs des médicaments».

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 août 2017

Les PDG ont- ils peur ?

«Personne n'a pris sa défense», s'étonne Joel Naroff. Les patrons américains «ne sont pas des timides, ils n'ont aucun problème à faire valoir leur point de vue. Ont-ils peur pour leurs entreprises, pour leur poste?»

Le patron de numéro un mondial de la distribution Wal-Mart a quand même regretté que le président n'ait pas initialement «saisi l'opportunité cruciale de rassembler notre pays en rejetant sans équivoque les actions horribles des suprémacistes blancs».

Mais Doug McMillon, qui siège au Forum stratégique et politique de Donald Trump, a ajouté: «Nous pensons que nous devrions rester engagés pour essayer d'influencer les décisions de façon positive et d'aider à rassembler les gens». (afp/nxp)