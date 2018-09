Des violences font 23 morts près d'Addis Abeba

Des violences entre communautés ont fait 23 morts ce weekend en périphérie de la capitale éthiopienne Addis Abeba, en région oromo, a rapporté l'agence de presse officielle ENA. Le chef de la police de la région oromo, Alemayehu Ejigu, cité par ENA, a indiqué qu'un groupe organisé a perpétré une série de meurtres et de pillages à Burayu, à l'ouest d'Addis Abeba, faisant 23 morts et 886 déplacés.

Les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher que la situation ne dégénère davantage, et 70 suspects ont déjà été interpellés, a ajouté la même source. «Le Premier ministre Abiy Ahmed a fermement condamné ces meurtres et actes de violence contre d'innocents citoyens», a déclaré sur Twitter Fitsum Arega, le chef de cabinet du Premier ministre. «Ces lâches attaques représentent une préoccupation pour l'unité et la solidarité de notre peuple, et nous y répondrons de manière appropriée».

PM Abiy Ahmed strongly condemns the killings & acts of violence against innocent citizens around Ashawa Meda, Kataa & Fili Doro last night. These cowardly attacks represent a grave concern to the unity & solidarity of our people & will be met with appropriate response. #Ethiopia