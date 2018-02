Des villages rohingyas ont bien été rasés

Des images satellite rendues publiques vendredi par Human Rights Watch (HRW) viennent prouver que des dizaines de villages rohingyas ont été rasés au bulldozer dans l'ouest de la Birmanie, affirme l'ONG.

«Nombre de ces villages ont été la scène d'atrocités contre les Rohingyas et devraient être préservés afin que des experts nommés par l'ONU puissent enquêter sur ces abus», a souligné Brad Adams, directeur Asie pour HRW.

