Des touristes en Thaïlande racontent les premiers effets de la tempête Pabuk

Des météorologues prédisaient que Pabuk pourraient être "la pire tempête tropicale depuis 1989" en Thaïlande. Dans la province de Pattani, un pêcheur local serait mort vendredi en mer. La veille, un touriste russe avait déjà été tué. La province de Nakhon Si Thammarat serait également fortement touchée, comme le montre des pylônes électriques tombés sur les routes.

Vendredi, à 22 h, heure locale, sur les îles touristiques du sud-est de la Thaïlande, les dégâts matériels sont aussi conséquents (des logements inondés et des arbres arrachés), mais la situation semble être plus calme qu'attendue.

Petite coupure d'électricité

Sur l'île de Koh Phangan, Justine, une étudiante fribourgeoise présente sur place, semble rassurée: «À Srithanu, il a de grosses averses mais c'est tout, pour l'instant. Il y a eu une petite coupure d'électricité et d'eau aussi mais qui n'a pas duré. Maintenant, j'attends les prochaines heures.»

Sur l'île de Koh Tao, prisée par les touristes du monde entier pour la plongée sous-marine, Ryan Hennig, un touriste américain, a filmé l'averse tropicale, avec comme commentaire: «Juste avant 18h (11h, heure suisse), Koh tao subit un faible vent à cause de la tempête #Pabuk. La pluie s'est toutefois intensifiée.»

Transports paralysés à Koh Samui

«Pabuk est finalement passé au sud de Koh Samui. Nous avons eu les effets secondaires avec pluie et vent mais rien d'exceptionnel, confie un guide de l'île. La seule chose d'exceptionnelle, ce sont les transports qui ont été stoppés durant un peu plus de 24 heures car la mer bouge beaucoup. Les transports doivent reprendre à partir de demain midi et notamment l'opérateur Lomprayah, qui nous relie au continent et aux îles Koh Phangan et Koh Tao.»

A Fisherman's Village, Jean-Louis, un Valaisan contacté sur Facebook, précise qu'il «pleut toujours et que la mer continue à monter de plus en plus». Un autre touriste français présent sur l'île indiquait à 22h être plongé dans le noir.

La compagnie Bangkok Airways annonce qu’elle «reprendra les opérations normales des vols à destination et en provenance de l’aéroport de Samui à partir du 5 janvier 2019. La compagnie aérienne ajoute également des vols supplémentaires entre Bangkok et Samui pour aider les passagers touchés par les annulations de vol.»

