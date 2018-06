Des tirs interrompent le marathon de San Diego

Une femme qui a ouvert le feu dimanche près du marathon de San Diego, dans le sud de la Californie, a été interpellée, selon la police, et la course a pu reprendre après une brève interruption.

Seul un policier a été blessé, au cours de l'intervention, en se tirant accidentellement une balle dans la jambe, a déclaré le département de police de San Diego dans un communiqué. Il a été hospitalisé.

The Active Shooter at 100 West C St. is in custody. There’s no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed.