Des soldats en Colombie? Une note de John Bolton intrigue

John Bolton n'a pas pris soin de dissimuler ses notes lorsqu'il est venu répondre lundi aux questions des journalistes dans la salle de presse de la Maison Blanche. Et une ligne griffonnée a retenu l'attention.

Une phrase, écrite en haut du bloc-notes jaune, que le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump tenait dans sa main, a suscité la perplexité: «5000 soldats en Colombie», peut-on lire en regardant de près les clichés du point de presse.

'5,000 troops to #Colombia' - US National Security Advisor #Bolton's note sparks controversy#Venezuela #US #Maduro pic.twitter.com/Hmx99h5qmv