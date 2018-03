Des skieurs des JO accusés d'agression sexuelle

Deux athlètes olympiques sud-coréens spécialistes du ski de bosses ont été bannis à vie, accusés d'avoir agressé physiquement et sexuellement des coéquipières, selon la Fédération sud-coréenne de ski (KSA) jeudi.

Choi Jae-woo et Kim Ji-hyon, qui ont notamment participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang le mois dernier, sont accusés d'avoir agressé «physiquement et sexuellement des athlètes féminines» lors d'une compétition au Japon début mars, a précisé à l'AFP un porte-parole de la KSA.

Après enquête, «il a été décidé de bannir Choi et Kim de manière permanente», a poursuivi ce porte-parole, précisant que les deux skieurs ne pourraient plus prendre de licence auprès de la Fédération sud-coréenne de ski, un prérequis nécessaire pour participer aux compétitions nationales et internationales.

#Balancetonporc

Cette sanction intervient alors que le mouvement #MeToo (#Balancetonporc) se répand en Corée, pays qui reste de tradition patriarcale malgré ses avancées économiques et technologiques et où les femmes ont longtemps été réticentes à témoigner des agressions subies par des hommes de pouvoir.

Selon le porte-parole de la KSA, Choi, 24 ans, et Kim, 23 ans, ont bu de l'alcool dans leur chambre d'hôtel à l'occasion de l'étape de la Coupe du monde de freestyle dans la ville japonaise d'Akita. Ils ont demandé à des coéquipières hébergées dans une chambre à côté de venir les rejoindre et selon plusieurs médias, ils les ont agressées quand elles ont refusé leurs avances.

Choi est l'un des skieurs les plus connus en Corée du Sud et occupe la 6e place de la Coupe du monde de bosses. Aux Jeux de Pyeongchang le mois dernier, il a atteint la finale de la compétition mais n'a pas terminé son second run. Kim avait été éliminé durant les qualifications. (afp/nxp)