Des rhinocéros noirs réintroduits n'ont pas survécu

Des rhinocéros noirs réintroduits en mai dans le parc de Zakouma, dans le sud-est du Tchad où ils avaient disparu il y a près d'un demi-siècle, sont morts, a annoncé mardi l'ONG African Parks.

We regrettably share the bad news that two more rhinos have died in Zakouma National Park in Chad. We can confirm they were not poached. Test results have ruled out infectious disease & plant toxicity. Please read the full joint statement here: https://t.co/zDSZxB1Ip4 pic.twitter.com/4NIumLplP6