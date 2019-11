Des mormons massacrés au Mexique

L'attaque a eu lieu à Rancho de la Mora, à la limite entre les Etats de Chihuahua et de Sonora près de la frontière avec les Etats-Unis, dans une zone infestée de narcotrafiquants et de bandits en tout genre.

Les corps criblés de balles d'une mère et de ses quatre enfants ont d'abord été retrouvés à bord de leur camionnette calcinée au nord du Mexique. Ils se dirigeaient vers la frontière américaine, a déclaré aux médias l'un des chefs de la communauté mormone visée, Julian Lebaron, par ailleurs activiste anti-criminalité et cousin de la mère de famille assassinée.

«Ils leur ont tendu une embuscade, ils ont ouvert le feu sur la camionnette et ils l'ont brûlée avec ses quatre enfants. C'est un massacre», a affirmé Julian Lebaron à Radio Formula.

Julián Lebarón, activista y miembro de la comunidad mormona Lebarón en Chihuahua, confirmó este lunes que tres madres y siete de sus hijos menores fueron asesinados en un ataque armado en el Rancho La Mora, Bavispe, Sonora.

Deux autres véhicules qui accompagnaient le premier ont été retrouvés plusieurs heures plus tard, avec les corps sans vie de deux autres femmes et de deux enfants à l'intérieur.

Attaque près de la frontière US

Entre cinq et six autres enfants, dont l'un a été blessé par balle, ont réussi à s'échapper et à rentrer chez eux à pied, et une fillette était portée disparue après avoir couru dans les bois pour se cacher, a précisé Julian Lebaron, qui a dit ignorer les auteurs et les motivations de l'attaque.

Le procureur de Chihuahua, César Augusto Peniche, a indiqué pour sa part que le nombre de victimes reste «confus».

El activista Julián Lebarón reportó el asesinato de siete integrantes de su familia en un ataque



Le frère de Julian Lebaron, Benjamin Lebaron, qui avait fondé un collectif de défense contre la criminalité baptisé SOS Chihuahua, avait lui-même été assassiné en 2009.

La communauté affectée est composée de descendants de mormons ayant fui les Etats-Unis au XIXe siècle pour échapper à la répression de la polygamie, pratiquée au sein de leur religion. De nombreux mormons du Mexique jouissent de la double nationalité mexicaine et américaine. (afp/nxp)