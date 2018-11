Des milliers de manifestants contre le nouveau nom

Balkans Le Parlement de Macédoine a approuvé vendredi le changement de nom du pays en «République de Macédoine du Nord». Plus...

Macédoine Les parlementaires macédoniens ont entamé lundi l'examen de la ratification ou non de l'accord avec la Grèce. Pour rebaptiser le pays «République de Macédoine du nord». Plus...

Balkans Plus de 90% des électeurs ont accepté que leur pays devienne la «République de Macédoine du nord», mais l'abstention est forte. Plus...

Europe Petit pays enclavé, la Macédoine va voter ce dimanche pour modifier son nom dans le but d'intégrer l'Otan et l'Union européenne. Plus...