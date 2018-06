Des milliers de «dîneurs en blanc» à Paris

Des milliers de «dîneurs en blanc» ont investi dimanche soir l'esplanade des Invalides à l'occasion du 30e «dîner en blanc» de Paris, pique-nique géant «bon chic bon genre», a constaté l'AFP. Les organisateurs attendaient 17'000 participants dont 6000 étrangers.

L'objectif était un nouveau record pour cette 30e édition de ce rassemblement annuel sans autorisation, placé «sous le signe de l'art de vivre». En 2014, 12'000 dîneurs, dernier record en date, avaient posé leurs couverts sur plusieurs ponts parisiens.

Protocole strict

Cet événement, qui a essaimé dans 80 villes, dont New York, Montréal ou Sydney, bénéficie d'une tolérance exceptionnelle des polices en raison d'une organisation disciplinée.

Les pique-niqueurs vêtus de blanc, selon un protocole strict, sont notamment tenus de ne laisser aucun déchet à l'issue des agapes qui prennent toujours fin autour de minuit. Les alcools forts et la bière sont formellement interdits.

Informés au dernier moment du lieu, au terme d'un jeu de piste, les convives sont arrivés avec tables, chaises pliantes, vaisselle, nappes blanches et même pour certains bougeoirs en argent, dans l'objectif de respecter le plus possible les codes du service à la française. (ats/nxp)