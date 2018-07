Des inondations font des dizaines de morts

Des inondations dues à des pluies torrentielles ont fait au moins une cinquantaine de morts à la frontière entre le Nigeria et le Niger, ont déclaré mardi les services de secours nigérians. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues.

Cinq villages du district de Jibia ont été inondés lorsqu'une rivière est sortie de son lit dans la nuit de dimanche à lundi après des heures de pluie battante, a expliqué à l'AFP un responsable des secours.

Plusieurs corps ont été emportés par les eaux jusque dans des villages au Niger voisin.

Plus de 2000 personnes déplacées par les inondations se sont réfugiées dans l'école primaire de Jibia.

About 49 persons died while 500 houses were destroyed after a heavy downpour in Jibia Local Government Area of Katsina State.



It's clear the government need to take proactive measures to tackle the issue of flooding.