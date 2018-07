Des incendies font au moins 50 morts

Les violents incendies qui ont ravagé lundi les alentours d'Athènes ont fait des dizaines de morts et «plus de 104 blessés», a annoncé dans la nuit le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos. Alors que 24 corps avaient déjà été retrouvés, les secours ont découvert 26 autres corps dans la cour d'une villa à Mati, selon la Croix-Rouge.

La plupart des victimes ont été piégées dans le secteur de Mati, à leur domicile ou dans des voitures.

Onze des blessés sont dans un état grave, tandis que seize sont des enfants, a précisé dans la nuit de lundi à mardi le porte-parole du gouvernement grec. La localité balnéaire de Mati, très prisée et située à près de 30 kilomètres à l'est d'Athènes, est dévastée par les flammes.

«Avec l'avancée des secours, nous risquons de découvrir de nouvelles victimes. La nuit va être longue», s'est inquiété un responsable du service de presse des pompiers.

Les autorités ont appelé lundi des milliers d'habitants de la région côtière à abandonner leurs maisons pour échapper à un gigantesque brasier, qui a entraîné la fermeture de l'autoroute la plus fréquentée du pays, de liaisons ferroviaires et perturbé le trafic aérien à l'aéroport d'Athènes en raison de la mauvaise visibilité.

Opération de sauvetage

Neuf patrouilleurs côtiers, deux bâtiments militaires et «des dizaines de bateaux privés» assistés d'hélicoptères de l'armée étaient mobilisés dans la nuit de lundi à mardi pour évacuer sur le port de Rafina, proche de Mati, les résidents et les touristes ayant fui les flammes sur les plages et en mer, a indiqué le porte-parole. Les rescapés étaient transférés vers des hôtels et des camps militaires.

En fin d'après-midi, un autre incendie s'est déclenché au nord et à l'est de la capitale. Le maire d'une localité touchée par les flammes a parlé d'une centaine de maisons et d'au moins 200 véhicules détruits.

L'armée a été appelée en renfort pour lutter contre les feux, alors que plus de 200 pompiers et 60 véhicules sont déjà mobilisés dans la région de Kineta, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, où passe l'une des deux autoroutes menant vers le Péloponnèse.

At least 7 people have died in Greece trying to escape multiple, fast-moving forest fires outside Athens. The number is expected to rise. It is already Greece’s deadliest wildfire since 60+ people died in 2007.



