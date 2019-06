Des «gilets jaunes» blessés défilent

«Éborgnés» et autres blessés des «gilets jaunes» en tête, entre 300 et 400 personnes ont défilé dans le calme dimanche à Paris pour dénoncer les «mutilations policières» et réclamer l'interdiction des lanceurs de balle de défense (LBD) et de certaines grenades lacrymogènes «inutilement dangereux».

Parti de la place de la Bastille peu après 12 heures, le cortège a défilé sans incident aux cris de «Stop aux mutilations», «Police partout, justice nulle part» ou «Macron démission, Castaner en prison», jusqu'à la place de la Nation, où il s'est dispersé en début d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP.

Une vingtaine de manifestants gravement blessés, notamment à la tête ou aux mains, venus de région parisienne mais aussi de Montpellier, Bordeaux ou Quimper, ont été longuement applaudis.

