Des étudiantes aussi harcelées sexuellement

Canada Gilbert Rozon, juré de l'émission «La France a un incroyable talent», a démissionné de ses fonctions au Canada. Plus...

Suède Margot Wallström a affirmé avoir été victime de harcèlement dans l'exercice de ses fonctions. Plus...

Harcèlement sexuel Une journaliste française a demandé à des victimes de harcèlement sexuel de témoigner sur Twitter, dans la foulée de l'affaire Weinstein. Plus...

Scandale sexuel Le puissant producteur d'Hollywood est accusé de harcèlement sexuel, agressions ou viol par une trentaine de femmes. Plus...

Etats-Unis Le producteur et magnat de Hollywood Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel et de viols, est «condamné par un système de justiciers», selon le réalisateur américain Oliver Stone. Plus...