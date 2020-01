Des enfants de 12 ans seraient torturés en Syrie

Le gouvernement syrien a détenu et torturé des enfants «âgés seulement de 12 ans», déplore l'instance présidée par Paulo Sergio Pinheiro. La Commission d'enquête sur la Syrie demande à toutes les parties de poursuivre les responsables de tels actes.

Paulo Sergio Pinheiro se dit «scandalisé» par les violations des Conventions de Genève contre les enfants, perpétrées par l'ensemble des acteurs du conflit qui a fait près de 400'000 victimes en plus de huit ans. Des centaines d'entre eux sont notamment retenus dans les zones du nord du pays, où sont arrivées plusieurs dizaines de milliers de personnes après les affrontements dans le dernier bastion de l'État islamique (EI).

Ils sont parfois séparés de leurs parents, une situation dénoncée par la commission. Certains ont été rapatriés dans leur pays d'origine. La détention d'enfants ne devrait pas constituer la règle, disent aussi les trois membres de l'instance.

5 millions d'enfants déplacés ou réfugiés

La commission rappelle aussi que des enfants ont été exécutés par l'EI ou parfois contraints eux-mêmes d'abattre des individus. Des jeunes filles ont été utilisées comme esclaves sexuelles. Dans leurs recommandations, les trois enquêteurs demandent à toutes les parties de s'engager par écrit à attribuer aux enfants une protection spéciale.

Au total, plus de 5 millions d'enfants sont déplacés ou réfugiés en raison du conflit syrien. Et plus de 2,1 millions sont déscolarisés. Karen AbuZayd, membre de la Commission d'enquête sur la Syrie, a appelé les autorités à oeuvrer pour rétablir les écoles dont beaucoup ont été détruites ou endommagées par des groupes armés. (ats/nxp)